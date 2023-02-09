أول تصريحات لبايدن عن تقديم مساعدات إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، تعازيه ودعمه لتركيا وسوريا إثر تعرضهما لزلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بايدن أثناء حديثه إلى أعضاء النقابات في مدينة دي فورست بولاية ويسكونسن، في أول تصريحات له بشأن الزلزال المدمر: "أفكارنا وصلواتنا إلى شعب تركيا وسوريا".

وأضاف: "نأسف لفقدان العديد من الأرواح ونقدم أعمق تعازينا"، وعلق قائلا على الصور المروعة للآباء وهم يسحبون الأطفال من تحت الأنقاض وتزايد عدد قتلى الزلزال: "أفكارنا أيضا مع الناجين الذين مزقتهم هذه المأساة ".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقدم له "الدعم الكامل"، فضلاً عن فرق الإنقاذ.

وبشأن سوريا، قال بايدن إن الولايات المتحدة تواصل دعم الشركاء في مجال الإغاثة بالمعدات والمساعدة في مهام البحث والإنقاذ، وأضاف أن الولايات المتحدة هي "المانح الرئيسي في جميع أنحاء سوريا، بصرف النظر عمن يسيطر على المنطقة".

واختتم تصريحاته بقوله: "يعندما يتعلق الأمر بإنقاذ حياة الإنسان، نظل ثابتين في التزامنا بدعم شعبي تركيا وسوريا في هذا الوقت".