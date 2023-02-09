إيران تعلن وصول قائد "فيلق القدس" إلى حلب.. ومسؤول يوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قاآني إلى مدينة حلب السورية، مساء الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت الوكالة عن من وصفته بـ"مسؤول مطلع" قوله إن قاآني "زار المناطق المتضررة في مدينة حلب وأشرف على عمل كوادر الاغاثة الإيرانيين المتواجدين في موقع إزالة الأنقاض".

وذكرت "إرنا" أن سلمان نواب نوري، القنصل العام لإيران في حلب أعلن أن 15 وحدة هندسية إيرانية تقدم المساعدة للوحدات السورية وقوات "الحشد الشعبي" العراقي وغيرها في إزالة الأنقاض في حلب، كما يعمل المجمع الطبي الإيراني على تقديم الخدمات لأهالي حلب بعشر سيارات إسعاف وكادر من الأطباء والممرضين.

وقالت الوكالة إن الطائرة الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية من إيران هبطت في مطار حلب الدولي، مساء الأربعاء.

وأضافت أن 3 طائرات تحمل مساعدات من إيران وصلت إلى سوريا، في وقت سابق، وأفرغت الطائرة الأولى حمولتها في مطار دمشق، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.