بسبب الزلزال.. تركيا تُعلن إغلاق الجامعات حتى إشعار آخر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- لن تفتح الجامعات في تركيا أبوابها حتى إشعار آخر بسبب الزلزال الذي ضرب 10 مقاطعات، وفقًا لبيان مجلس التعليم العالي التركي الخميس.

وقال البيان إن الطلاب القادمين من مناطق الزلزال قد لا يتمكنون من الالتحاق بالجامعات في مناطق أخرى وكذلك الحال بالنسبة للطلاب الذين لديهم أقارب تضرروا بشكل مباشر من الكارثة والمشاركين في أنشطة البحث والإنقاذ.

وأعلن وزير التعليم، محمود أوزر، أيضا أن المدارس في عموم البلاد ستُغلق حتى 20 فبراير/شباط.

وشارك أوزر مقطع فيديو على حسابه على تويتر وقال: "عشرات الآلاف من مدرسينا في الميدان، لذلك، من أجل عدم تعطيل هذه العملية، نقوم بتمديد العطلة الشتوية أسبوعًا إضافيًا حتى 20 فبراير والتي كانت قبل حتى 13 فبراير في 71 محافظة في تركيا ".