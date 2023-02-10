دمار هائل.. لقطات من طائرة دون طيار لآثار الزلزال في تركيا وسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الرئيس السوري بشار الأسد، الدول الغربية، الجمعة، بعد الزلزال الذي تأثرت به محافظات في الشمال السوري، متهما إياها بأنها "تفتقد للإنسانية".

ونشرت صفحة الرئاسة السورية عبر موقع تويتر مقطع الفيديو الذي تحدث فيه الأسد لعدد من وسائل الإعلام أثناء زيارته إلى أحد المناطق التي تشهد عمليات إنقاذ في محافظة حلب.

وقال الأسد عند سؤاله عن "تغليب" الدول الغربية للحالة السياسية على الحالة الإنسانية: "يقال إن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، هذا الكلام غير صحيح".

وأردف الرئيس السوري قائلا: "كي تعطي أولوية لحالة على أخرى، لابد أن تكون كلا الحالتين موجودتين لكن الحالة السياسية موجودة، الحالة الإنسانية غير موجودة عند الغرب"، على حد قوله.

وأضاف الأسد: "الشيء الطبيعي أن يكون تسييس الوضع هو الشيء الطبيعي أما الشعور الإنساني غير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله"، حسب قوله.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار استثناء للعقوبات المفروضة على الحكومة السورية ضمن "قانون قيصر"، لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الزلزال في البلاد.