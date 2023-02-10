(CNN)— ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، إلى 21719 قتيلا على الأقل، وحوالي 79487 جريحا، بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين.

ففي تركيا، ارتفع عدد القتلى إلى 18342 على الأقل، وفقا لما أكدت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "ساكوم".

في حين بلغ العدد الإجمالي للقتلى في سوريا ما لا يقل عن 3377 قتيلا، بينهم 2030 قتلوا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي لسوريا، بحسب ما أعلنت جماعة "الخوذ البيضاء" المعروفة باسم الدفاع المدني "غير حكومية"، إضافة إلى 1347 قتيلا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية السورية الرسمية.

كما أصيب ما لا يقل عن 79487 شخصا في سوريا وتركيا في أعقاب الزلازل المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وفقا لإحصاءات كل من "ساكوم" التركية، و"الخوذ البيضاء"، ووسائل الإعلام الحكومية السورية.

وقالت "ساكوم" التركية إن عدد المصابين في تركيا بلغ حتى الآن 74242 مصابا.

في حين ارتفع العدد الإجمالي لجرحى الزلزال في سوريا في جميع المناطق المتضررة إلى 5245 شخصا، بينهم 2295 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، و2950 شخصا في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.