دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين الماضي، إلى 22375 قتيلا، بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين، الجمعة.

ففي تركيا، ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 18991 على الأقل، كما أصيب 75523 شخصا، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في حين بلغ العدد الإجمالي للقتلى في سوريا 3384 شخصا، من بينهم 2037 قتيلا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي السوري، وفقا لما أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" السورية (غير حكومية)، إضافة إلى 1347 قتيلا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية السورية.

وارتفع العدد الإجمالي للجرحى في سوريا في جميع المناطق المتضررة إلى 5245 شخصا من بينهم 2295 في مناطق سيطرة الحكومة، و2950 في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وأصيب ما لا يقل عن 80768 شخصًا في سوريا وتركيا في أعقاب الزلازل، بحسب ما أعلن الرئيس التركي، و"الخوذ البيضاء"، ووسائل الإعلام الحكومية السورية.