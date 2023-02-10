السفارة السعودية في تركيا تكشف مصير مواطنة مفقودة في منطقة الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السفارة السعودية في تركيا عن العثور على مواطنة مفقودة، وُجدت متوفية تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا.

وقالت السفارة السعودية: " العثور على المواطنة المفقودة في أنطاكيا متوفية تحت الأنقاض"، وفقا لقناة الإخبارية الرسمية السعودية.

وأعلنت السفارة " إخراج جثمان المواطنة المتوفاة من تحت الأنقاض وتم التعرف عليها من قبل ذويها وستُدفن في تركيا".

وكانت قناة "العربية" السعودية قد ذكرت نقلا عن القائم بأعمال سفارة الرياض في تركيا قوله إن عائلة المواطنة المفقودة اتصلوا بالسفارة بشأن فقدانها في تركيا ووُجد المبنى الذي كانت تقيم فيه منهارا.