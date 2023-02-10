دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وكالة شؤون المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، بيانا تعقيبا على صور تم تداولها بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر امرأتين "بلباس غير مناسب" دخلتا ساحات المسجد النبوي الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق: ١٤٤٤/٧/١٧هـ من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهن برسالة المسجد النبويّ، وقد أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ما وجدنه من حسن التعامل".

وتابعت الوكالة: "كما تسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل".

وأضافت أنها "تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسخير كافة الإمكانات لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين وفق توجيهات القيادة الرشيدة".