أكاديمي إماراتي يحذف تغريدة "انتهاء دور الرباعي العربي".. ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذف أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، تغريدة تحدث فيها عن "انتهاء دور الرباعي العربي"، قائلا إن مسح تغريدة أزعجت من "تحترمه وتقدره" يعتبر "فضيلة من الفضائل".

وكان عبدالله قد نشر تغريدة في 6 فبراير/شباط قال فيها: " محور الرباعي العربي مصر السعودية الإمارات البحرين، أدى دوره وانتهى مفعوله وأصبح شيئا من الماضي. فالمحاور عموما آنية لا تدوم وظرفية لا تستمر، تؤدي غرضها وتنتهي صلاحياتها لتفسح المجال لبروز محور آخر".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي في تلك التغريدة: "قمة أبوظبي وضعت أسس محور عربي جديد وأكدت أن قيادة الأمة خليجية حتى إشعار آخر".

وحذف عبدالله تلك التغريدة، وقال في تغريدة أخرى، الجمعة: "من الأفضل والأسلم مسح تغريدة يساء فهمها أو يساء استخدامها أو تُحمل ما لا تحتمل من مضامين، أما إذا تسببت التغريدة في إزعاج من تحترمه وتقدره ولا ترغب في إزعاجه، عند ذلك يصبح مسح التغريدة فضيلة من الفضائل"، حسب تعبيره.

وكانت قمة أبوظبي التي عُقدت في يناير/كانون الثاني الماضي قد شهدت مشاركة مصر والأردن والبحرين وعُمان وقطر، بالإضافة إلى المستضيف الإمارات، في حين لم تشارك السعودية هذه القمة.