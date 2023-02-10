دمار هائل.. لقطات من طائرة دون طيار لآثار الزلزال في تركيا وسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي في بيان لشبكة CNN، إن البرنامج يدعو إلى فتح المزيد من المعابر إلى الأراضي السورية المتضررة من الزلزال المدمر، لتجديد إمدادات المساعدات التي استنفدت.

وأضاف بيزلي: "مخزوننا من الغذاء يتم استنفاده بسرعة، لا سيما الحصص الجاهزة للأكل، لذا، فهو بحاجة إلى التجديد بشكل سريع، وللقيام بذلك، نحتاج إلى معابر".

وفي الماضي، كان يتم جلب المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، وهو نقطة الدخول الوحيدة التي سمح بها مجلس الأمن الدولي. ورفضت روسيا والصين قرارا يقترح فتح المزيد من المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا.

أما المسار الآخر فكان عبر "خطوط متقاطعة"، تأتي المساعدات من أراضي الحكومة السورية إلى الشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون.

وقال بيزلي: "أعيد فتح المعبر الوحيد الذي سمح به مجلس الأمن، لكن الأضرار التي لحقت بالطرق وبطء التخليص الجمركي يعيقان الحركة بشكل كبير".

وأكد: "نحن بحاجة إلى استئناف وزيادة العمليات عبر الخطوط من داخل سوريا، وهذا ليس الوقت المناسب لأي شخص لتسييس للمساعدات".

ويسعى برنامج الأغذية العالمي إلى توفير وجبات جاهزة لـ 100 ألف شخص في شمال غرب سوريا وتوفير حصص منتظمة جاهزة للتوزيع لـ 1.4 مليون شخص.

ولكن على المستوى الأكبر، لا يزال البرنامج بحاجة إلى 700 مليون دولار لإطعام ما يقرب من 6 ملايين شخص في سوريا. وأضاف بيزلي: "شمال غرب سوريا كارثة فوق كارثة". وأوضح: "الآن، في منتصف الشتاء، نزح الكثيرون مرة أخرى وينامون في الخيام وأي مأوى يمكنهم العثور عليه يتمتع بخدمات محدودة للغاية".