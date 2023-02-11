مسؤول أمريكي يزور قطر والسعودية لمناقشة جهود مكافحة الإرهاب

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لوزارة الخارجية الأمريكية
Credit: ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكتب مكافحة الإرهاب، كريستوفر لاندبرغ، سيسافر إلى قطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 11 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري.

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وأضافت الوزارة، في بيان، أن "لاندبرغ سيرأس في قطر وفدا أمريكيا كجزء من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر ليناقش مع كبار المسؤولين القطريين جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال إنفاذ القانون عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الحملة العالمية لهزيمة تنظيم (داعش)، ومحاربة تمويل الإرهاب".

وتابع البيان: "وفي المملكة العربية السعودية، سينضم كريستوفر لاندبرغ إلى وفد أمريكي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية".

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