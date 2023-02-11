أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبرت مركبات تحمل جثامين مئات السوريين، ممن قٌتلوا في زلزال 6 فبراير/ شباط، من تركيا إلى شمالي غرب سوريا، من خلال معبر باب الهوى الحدودي، السبت، حسبما قال مازن علوش، المتحدث باسم المعبر لشبكة CNN.

وقال علوش لـCNN إن جثامين ما لا يقل عن ألف ضحية عبرت من خلال باب الهوى، ليتم دفنهم في بلادهم.

وأوضح علوش لـCNN أن عشرات من المركبات الأخرى تحمل مساعدات ووقود أيضًا عبرت من خلال باب الهوى، السبت، من بينها 22 شاحنة للأمم المتحدة على متنها مساعدات طبية، و15 شاحنة ملابس ومياه وطعام مقدمة من جميعات خيرية تركية بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإنسانية التركية.

وتجاوز عدد القتلى في أعقاب الزلازل المدمر في تركيا وسوريا 25000 شخص، حسب آخر الإحصاءات من مصادر متعددة من البلدين.