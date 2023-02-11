مصر.. حكم نهائي بسجن فتاة "تيك توك" مودة الأدهم 6 سنوات

امرأة تشاهد مقطع فيديو لمودة الأدهم، على تطبيق تيك توك في القاهرة، في 28 يوليو/ تموز 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفضت محكمة النقض المصرية، السبت، طعن مودة الأدهم المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، وتأييد حكم سجنها 6 سنوات، في إدانتها بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم "فتيات تيك توك".

وذكرت صحف مصرية، منها "الأهرام" الحكومية، أن "محكمة جنايات القاهرة، كانت قد أصدرت حكمها في وقت سابق، برفض استشكال مودة الأدهم فتاة "التيك توك"، بطلب التماس على حكمها بمعاقبتها، و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، في اتهامهم بالاتجار في البشر، وذلك في قضية (فتيات التيك توك)".

وبحسب "الأهرام"، جاء في حيثيات الحكم بالجنايات على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، أنها "بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولًا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور".

وأضافت الحيثيات :"كما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها "ساندي" مُعرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك، وظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين تحقيقًا لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة للأمر، سعيًا من المتهمة المذكورة لتحقيق مآربها من المنفعة المادية، كما ظهرت مع الطفل ياسين في مقطعيِّ فيديو بالرقص معه مُعرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح المادي"، بحسب نص الحيثيات التي نشرتها صحيفة "الأهرام".

وإثر صدور هذا القرار من محكمة النقض المصرية، يكون حكم الإدانة قد أصبح حكما نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه.

وفي مايو/ أيار 2020، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو وُصفت بأنها "خادشة للحياء".