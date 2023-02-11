دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، ضبط 16781 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال حملات ميدانية في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في جميع مناطق المملكة، بلغ 16781 مخالفاً، منهم 10059 مخالفاً لنظام الإقامة، و4176 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2546 مخالفاً لنظام العمل".

وقالت الوزارة في بيانها، إن "إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم العبور داخل المملكة، بلغ 542 شخصًا، 43% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و55% من الجنسية الإثيوبية، والنسبة الباقية من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 118 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية" بحسب الوكالة.

وأضاف البيان أنه "ضُبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم"، فيما بلغ إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23310 وافدين مخالفين، منهم 20985 رجلا، و2325 امرأة.

وأعلنت الداخلية السعودية أنه 14406 مخالفًا أُحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، واستكمل 1836مخالفاً حجوزات سفرهم، مع ترحيل 11085 آخرين، حسب البيان.

وحذّرت السلطات السعودية "من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به".