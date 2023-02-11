مصير أردوغان السياسي قد يعتمد على استجابته للزلزال

تقرير من إعداد نادين إبراهيم، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- قد يؤدي الزلزال المدمر في جنوب تركيا إلى تغيير المعادلة الانتخابية للرئيس التركي القوي رجب طيب أردوغان، والذي يأمل أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى تمديد حكمه لعقد ثالث.

يقول المحللون إنه في حين واجه الزعيم البالغ من العمر 68 عامًا أقوى معارضة لرئاسته حتى الآن، إلا أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة -والذي ضرب أيضًا شمال غرب سوريا وأرسل ارتدادات في جميع أنحاء المنطقة- قد يغير قواعد اللعبة في حياته السياسية.

كان أردوغان قد قام بزيارة المناطق المتضررة، وقدم العزاء بالضحايا وتعهد بإعادة بناء آلاف المنازل المهدمة. وأعلن حالة الطوارئ يوم الثلاثاء في المقاطعات العشر الأشد تضررا في جنوب البلاد، والتي كان الكثير منها يدعمه تقليديا وحزبه العدالة والتنمية.

لكن هناك استياء من استجابة الحكومة في تلك المناطق، حيث يشتكي بعض الناس من أنه لم يتم جمع عشرات الجثث بعد، مما تسبب في انتشار رائحة الموت الكريهة.

قال سنان بولات، وهو تاجر سيارات يبلغ من العمر 28 عامًا في مقاطعة هاتاي، لـCNN: "لا توجد جهود إغاثة منظمة هنا. هناك الكثير من الجثث أمام المستشفيات، ولا يوجد حتى ما يكفي من الأكفان لتغطيتها. المقابر ممتلئة. ماذا سنفعل، نرمي جثث عائلاتنا في البحر؟ ليس هذا ما توقعناه وأملناه. في ظل هذه الظروف، لا نأمل بشأن المستقبل."

قال نوران أوكور، البالغ من العمر 55 عامًا والمقيم في مدينة الإسكندرونة الجنوبية، لشبكة CNN إنه لا توجد علامة على وجود الدولة في المدينة: "لقد مر أربعة أيام، ولا يوجد أحد هنا."

قد يحسم تعامل أردوغان على الزلزال الذي وقع يوم الاثنين، والذي قتل أكثر من 24 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا وسوريا حتى الآن، نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 مايو.

من المحتمل أن أردوغان يدرك ذلك، فقد أقر يوم الأربعاء بوجود "أوجه قصور" في استجابة الحكومة المبكرة. لقد ذكّر الأتراك في اليوم التالي بجهود الحكومة في الكوارث السابقة، ووعد بإعادة بناء المنازل في أقل من عام وتعهد بدعم الضحايا بمبلغ 10000 ليرة (531 دولارًا) لكل منهم.

قال سونر كاجابتاي، مدير برنامج البحوث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لشبكة CNN يوم الخميس: "ستكون الـ 48 ساعة القادمة حاسمة بالنسبة لأردوغان."

ضرب معاقل أردوغان

من غير الواضح ما إذا كانت جهوده ستنقذ فرصته في إعادة انتخابه. قال سنان أولجن، الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مؤسسة EDAM ومقرها اسطنبول، إن معظم الأقاليم المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا محافظة اجتماعيا وهي معاقل لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان.

وأضاف: "كان متوسط أداء حزب العدالة والتنمية في تلك المقاطعات أعلى من المتوسط الوطني"، مشيرا إلى أن مقاطعات حزب العدالة والتنمية تلقت عمومًا المزيد من الدعم من الحكومة المركزية، مقارنة بالمقاطعات التي تسيطر عليها المعارضة.

تمثل المقاطعات العشر الأكثر تضرراً من الزلزال حوالي 15٪ من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة ونسبة مماثلة من 600 مقعد في البرلمان. خلال تصويت 2018، فاز أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على التوالي، في جميع تلك المحافظات باستثناء ديار بكر. وصوتت تلك المنطقة لصالح حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ومرشحه صلاح الدين دميرتاش، الذي ترشح للانتخابات من السجن.

يعد الزلزال أحد أقوى الزلزال التي ضربت المنطقة منذ أكثر من 100 عام، وقد قتل حتى الآن أكثر من 20 ألف شخص في تركيا وحدها، حيث من المتوقع أيضا أن يرتفع عدد القتلى.

كانت المشاعر تتصاعد حيث أعرب الكثير، بمن فيهم أولئك الموجودون في المحافظات غير المتضررة، عن غضبهم مما يشعرون أنه عدم استعداد للكارثة، خاصة وأن تركيا ليست غريبة عن الزلازل.

في عام 1939، تسبب زلزال بنفس قوة زلزال يوم الاثنين في مقتل 30 ألف شخص، وفي عام 1999، قتل زلزال بقوة 7.4 درجة في شمال غرب البلاد أكثر من 17 ألف شخص.

بالنسبة لحكام تركيا، كانت الزلازل تغير قواعد اللعبة في الماضي. بعد أن أصبح لاحقًا لحظة حاسمة لصعود أردوغان إلى السلطة، أضاف المحللون زلزال 1999 - وجهود الإغاثة البطيئة التي أعقبت ذلك - إلى الشعور بخيبة الأمل الذي شعر به الكثيرون تجاه الدولة القومية العلمانية التي كانت في السلطة في ذلك الوقت.

وقال كاجابتاي لـCNN، إنه بعد زلزال 1999، "انهارت الدولة مثل بيت من ورق". وأضاف أن ذلك "دمر بشكل أساسي السيطرة الأيديولوجية للدولة على المجتمع."

وقال أولجن إن الحكومة تعرضت لانتقادات خاصة بسبب افتقارها للاستعداد لتقليل الأضرار الناجمة عن مثل هذه الكوارث، خاصة وأن الدولة منذ زلزال 1999 تجمع الضرائب بهدف حماية البلاد من الكوارث المحتملة في المستقبل.

تتحدث المعارضة التركية بالفعل عن أوجه قصور ملموسة للحكومة في التعامل مع المأساة.

بعد فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى البلاد بعد الزلزال، قال كمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي: "قطعت حكومة القصر المجنونة هذه الاتصالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وكتب على تويتر يوم الأربعاء "نتيجة لذلك، لا يسمع صوت البكاء طلباً للمساعدة". وأضاف "نحن نعرف كل شيء تحاول إخفاءه."

في حين لم تكن هناك إعلانات رسمية لتأجيل انتخابات 14 مايو، يتوقع بعض المحللين أن يتفق أردوغان والمعارضة على موعد لاحق.

وقال أولجن إنه من غير المحتمل أن تسمح الظروف في المقاطعات المتضررة بإجراء التصويت. وأضاف: "سيكون أمراً معقداً للغاية أن تكون قادراً حتى على تنظيم الانتخابات في هذه المقاطعات".