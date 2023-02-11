دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية بأنه "أكثر تدميرًا" من زلزال عام 1999 في شمالي غرب البلاد، الذي راح ضحيته أكثر من 17 ألف شخص آنذاك.

وأعلن أردوغان، في تصريحات صحفية على هامش زيارته مخيمات المتضررين من الزلزال في ولاية ديار بكر، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال إلى 21 ألفا و43 شخصا، إلى جانب إنقاذ 80 ألفا و97 مصابًا.

وقال أردوغان إن "زلزال قهرمان مرعش أقوى وأكثر تدميرًا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد".

وأضاف أن الزلزال الأخير، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر، وشعر به على مساحة ألف كيلومتر.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيتم تخصيص المساكن الجامعية لصالح المتضررين من الزلزال، مع الانتقال إلى نظام التعليم عن بعد في الجامعات حتى الصيف المقبل.

وقال أردوغان إن حكومته تخطط لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن، إضافة إلى إعادة تشييد المدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال.

ومع تواصل جهود الإنقاذ عن طريق فرق محلية ودولية، تخطى عدد ضحايا الزلزال في جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا بشكل إجمالي 24 ألف قتيل.

ويُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته. وتقترب حصيلة وفيات زلزال، الاثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.