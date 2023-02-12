رئيس أرامكو يوجه رسالة إلى المطالبين بالتحول إلى بدائل النفط والغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، إن أزمة الطاقة في أوروبا أظهرت أن بدائل النفط والغاز ليست جاهزة بعد لتحمل عبء تلبية الطلب العالمي المرتفع على الطاقة.

وأضاف الناصر، في تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح "ملتقى السوق المالية السعودية 2023"، الأحد، أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية سيظل مستمرًا في المستقبل المنظور، لا سيما في قطاعات النقل والصناعات الثقيلة وتوليد الكهرباء.

وقال الناصر إن المنادين بتقليل الاستثمارات في هذا القطاع "بحاجة إلى رؤية أكثر واقعية".

وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية من "أضرار" من شأنها أن تطال أمن الطاقة عالميًا حال "اختلال توازن" الاستثمارات، الذي اعتبره أمرًا خطيرًا، وفقا لما نقلته قناة "العربية" في بث لها عن الناصر.

وقال الناصر إن القواعد البيئية وحوكمة الشركات تضر بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، كونها تؤدي إلى نقص الاستثمارات، حسب قوله.