الأحد.. تجاوز عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا 28 ألفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد القتلى في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، إلى 28,192 ألف شخص على الأقل، وفقًا للسلطات في كلا البلدين.

في تركيا ارتفع عدد القتلى ليصل إلى 24,617 ألفا وفقا لما أعلنه فؤاد أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت.

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 3575 شخصًا، بما في ذلك 2167 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد، وفقًا لمنظمة "الخوذ البيضاء" التطوعية والتي تعرف باسم الدفاع المدني السوري (غير حكومية).

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن وزارة الصحة مقتل 1408 شخصًا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا.