أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي، الذي وقع الاثنين الماضي، إلى 33,181 شخصًا، في أحدث حصيلة من البلدين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "ساكوم"، الأحد، إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 29605، وأضافت على تويتر، أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وفي سوريا، بلغ العدد الإجمالي للقتلى 3576 شخصًا نتيجة الزلزال المدمر، بينهم 2168 قتيلا في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، بحسب منظمة "الخوذ البيضاء" غير الحكومية، إضافة إلى 1408 قتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، حسبما نقلت وسائل الإعلام الحكومية السورية عن وزارة الصحة السورية، مساء السبت.

وقالت منظمة "الخوذ البيضاء"، التي أعلنت انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، السبت، لشبكة CNN، إن عدد القتلى من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن حتى الآن.