بعد ضجة صوره هزيلا بالسجن.. إيران تفرج عن الطبيب والناشط فرهاد ميسامي

(CNN)—أفرجت السلطات الإيرانية عن الطبيب والناشط الحقوقي الإيراني، فرهاد ميسامي، الجمعة، من سجن إيفين سيئ السمعة بطهران وذلك بعد أسبوع من انتشار صور لحالته الهزيلة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة "شرق ديلي" الإيرانية المؤيدة للإصلاح، في حين تواصلت شبكة CNN مع الحكومة الإيرانية للتعليق على إطلاق سراح ميسامي.

وظهر ميسامي في الصور المتداولة بجسد ضعيف وعظام بارزة ورأس محلوق، ما أثار غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قال محامي زعم أنه يمثل ميسامي، إن وزنه انخفض إلى 52 كيلوغراماً (115 رطلاً) وإنه "تعرض للضرب بسبب مقاومته" النقل إلى سجن آخر.

وكان ميسامي قد سجن في العام 2018 بعد أن أعرب عن دعمه للنساء المحتجات على قانون الحجاب الإلزامي، ووجهت إليه تهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" بالإضافة إلى تهمة "الدعاية ضد النظام"، وفقا للمجموعة الحقوقية "HRANA" التي تعنى بشؤون نشطاء حقوق الإنسان في إيران.