يحفرون بين الأنقاض بأيديهم العارية.. كاميرا CNN ترصد معاناة السوريين في إدلب بعد الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مجموعة البحث والإنقاذ الإسرائيلية "يونايتد هاتزالا - United Hatzalah"، الأحد، مغادرة تركيا، بعد ستة أيام من تواجدها على الأرض بسبب "تهديد أمني كبير" يستهدف المجموعة.

وقال إيلي بولاك الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هاتزالا، ونائب رئيس العمليات دوف مايسيل في بيان، إنهما "تلقيا معلومات استخبارية حول تهديد ملموس وفوري للوفد الإسرائيلي، وعلينا أن نضع أمن أفرادنا في المقام الأول".

وأوضح مايسيل: "علمنا أن هناك قدرا معينًا من المخاطرة في إرسال فريقنا إلى تلك المنطقة من تركيا، القريبة من الحدود السورية، لكننا اتخذنا الخطوات اللازمة لتخفيف التهديد على مهمتنا".

وجاء القرار بعد "تقييم مشترك للوضع مع قادة الجبهة الداخلية ووحدات البحث والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي، مساء السبت"، حسب قولهما.

وبسبب مغادرة المجموعة سريعًا و"نقص الطائرات المتاحة"، تبرعت ميريام أديلسون، أرملة المتبرع الأمريكي الكبير شيلدون أديلسون، بطائرتها الخاصة لإعادة الفريق إلى إسرائيل، الأحد.

وقال مايسيل: "نحن فخورون للغاية بما أنجزه فريقنا في غضون أيام قليلة، حيث ساعد في إنقاذ 15 فردًا، بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، ووحدات البحث والإنقاذ الإسرائيلية، وقوات الإنقاذ المحلية، والصليب الأحمر التركي".

وأضاف: "أود أن أشكر الدكتورة أديلسون لمساعدتنا في إعادة أفرادنا بسرعة وأمان".

وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة المساعدات الإسرائيلية الثانية "إسرا إيد"، العمل في تركيا.

وتواصلت شبكة CNN مع فريق الجيش الإسرائيلي في تركيا لمعرفة ما إذا كانوا سيغادرون أيضًا.