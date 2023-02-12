دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، تصميم محطات التاكسي الجوي في دبي، والتي من المقرر أن تبدأ عملها خلال 3 سنوات.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه في تويتر: "من القمة العالمية للحكومات.. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي.. والتي ستبدأ عملها خلال ٣ سنوات".

وعلى هامش القمة، الأحد، استمع الشيخ محمد بن راشد إلى شرح من المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، عن مستجدات تشغيل التاكسي الجوي.

وقال الطاير إنه وقع الاختيار على 4 مواقع مبدئية للمحطات تقع وسط مدينة دبي وهي: "برج خليفة، ودبي مارينا، ومطار دبي الدولي، ونخلة جميرا".