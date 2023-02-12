ريانة برناوي.. السعودية تعود إلى المحطة الدولية بـ"أول رائدة فضاء"

إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في 11 أبريل / نيسان 2019، حاملا على متنه قمر اتصالات عربسات 6 السعودي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023.

وبحسب بيان للهيئة السعودية للفضاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، بطاقم مهمة AX-2 الفضائية، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا".

وأضافت الوكالة أن "تلك المهمة ستسهم في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية، في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء".

وأوضح البيان أن "الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، وأن البرنامج يتضمن تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة وهما: مريم فردوس وعلي الغامدي".

ومن جانبه، أوضح رئيس إدارة مجلس الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله بن عامر السواحة في تصريحٍ، الأحد، أن "المملكة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، تسعى من خلال برنامج رواد الفضاء إلى تفعيل الابتكارات العلمية على مستوى علوم الفضاء"، حسبما ذكرت "واس".

وأشار السواحة إلى أن "المملكة تُعوّل على برنامج رواد الفضاء في تعزيز مكانتها في السباق العالمي نحو الفضاء واستكشافه، ورفع مكانتها في خارطة الدول التي تتسابق إلى الفضاء وتستثمر في علومه المختصة".

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور محمد بن سعود التميمي، إن "الدعم والتمكين الذي وجدته الهيئة من القيادة السعودية، هو المحرك الأساسي وراء الخطوات الواسعة والقفزات النوعية للمملكة في مجال الفضاء، عبر تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع".

ويأتي برنامج رواد الفضاء السعودي بالتعاون مع مجموعة من الجهات في مقدمتها وزارة الدفاع السعودية، ووزارة الرياضة، وهيئة الطيران المدني، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى شركة "أكسيوم سبيس" المختصة في رحلات الفضاء المأهولة، وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء على موقعها على تويتر، الأحد، تغريدات ترويجية للمهمة الفضائية وصور رواد الفضاء السعوديين المشاركين فيها.

وبحسب "واس"، "كانت هيئة الفضاء السعودية قد أطلقت في وقت سابق برنامج المملكة لرواد الفضاء، وتأتي هذه الرحلة ضمن حزمة متكاملة بهدف تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والإسهام في رفع مكانة المملكة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".