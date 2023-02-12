إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الأحد، إن ما لا يقل عن 134 شخصًا يُعاملون كمشتبه بهم ويخضعون للتحقيق فيما يتعلق ببناء مبان دمرها الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، الاثنين الماضي.

وأضاف بوزداغ، خلال تصريحات في ولاية ديار بكر: "حتى الآن، قامت مكاتب المدعي العام التركي باحتجاز واعتقال أشخاص دون تأخير، في إطار التحقيقات الجارية".

وأوضح: "فتح التحقيق مع حوالي 134 مشتبهًا بهم، ممن اُعتبروا مسؤولين، بشأن المباني المدمرة، وتم القبض على ثلاثة من هؤلاء المشتبه بهم على ذمة المحاكمة، وسبعة منهم رهن الاعتقال، وسبعة آخرون ممنوعون من السفر". وأضاف بوزداغ: "سنكشف الإهمال، سنفعل ما يقتضيه القانون".

وكانت السلطات التركية اعتقلت، السبت، عددًا من الأشخاص المسؤولين عن تشييد المباني المنهارة جرّاء الزلزال الكارثي، بحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.