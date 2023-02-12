يحفرون بين الأنقاض بأيديهم العارية.. كاميرا CNN ترصد معاناة السوريين في إدلب بعد الزلزال

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- عبرت قافلة مساعدات مكونة من عشر شاحنات تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، الأحد، حسبما قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ماديفي سون سوون لشبكة CNN.

وأوضحت سوون أن الشاحنات التابعة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، كانت تحمل أطقم إيواء شاملة.

وقالت سوون إن قافلة مشتركة مكونة من 22 مركبة تابعة لوكالات الأمم المتحدة عبرت باب الهوى، السبت، بما في ذلك شاحنة واحدة من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف"، واثنتان من صندوق الأمم المتحدة للسكان، و12 من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و7 تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، الأحد، أن 28 طنًا من المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية المقدمة من رجال أعمال أردنيين وشركة مواد غذائية في الأردن، وصلت إلى الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي وتسلمتها الأمانة السورية للتنمية.

وكان زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب، الاثنين الماضي، مناطق شمال غب سوريا وجنوب تركيا مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف في البلدين.