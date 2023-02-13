بعد منطاد التجسس الصيني.. كيف يمكن أن تبدو ساحة المعركة في الحرب الحديثة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، الإثنين، إنه تم رصد بالونات مراقبة صينية في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الجنرال أليكسوس غرينكويتش للصحفيين خلال حدث في مركز الأمن الأمريكي الجديد، مضيفًا أن تلك التي يعرفها كانت بالونات صينية.

وأضاف: "أنا مهتم حقًا بالحصول على بعض تلك البالونات عالية الارتفاع لأغراض المراقبة للحصول على نظرة أكثر ثباتًا في بعض الأماكن التي لا نراها جيدًا قدر الإمكان. لم يكونوا يشكلون تهديدًا لنا لكننا لاحظناهم بالتأكيد".

تأتي تعليقات غرينكويتش بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأحداث حيث أسقطت الولايات المتحدة ثلاثة أجسام مجهولة الهوية في المجال الجوي لأمريكا الشمالية في غضون عدة أيام، بعد إسقاط بالون مراقبة صيني في الأسبوع السابق. وحذّر المسؤولون من عدم وصف الأشياء على أنها بالونات، قائلين إنهم ينتظرون معرفة المزيد بعد انتشال الحطام.

وأوضح غرينكويتش أن البالونات التي تم رصدها في الشرق الأوسط لم تتدل فوق القواعد الأمريكية، مُشيرًا إلى أنه في آخر مرة "بقي فيها البالون فوق الماء بالأساس". وقال إنه "لا يوجد نمط منتظم لذلك"، مضيفًا أنه كان هناك ما يقرب من ثلاث حالات يمكن أن يتذكرها خلال السنوات القليلة الماضية.

ورفض الخوض في التفاصيل بشأن الحدث الأخير الذي قال إنه حدث في خريف عام 2022.

وقال غرينكويتش: "لست متأكدًا مما إذا كان منطادًا للطقس أو نوعًا من منطاد المراقبة، لم نقترب أبدًا، لم يكن ذلك تهديدًا أبدًا. لم نضطر أبدًا إلى الذهاب لفحصها والحصول على صورة مرئية وتحديدها".