دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، الإثنين، إن مصر كادت أن تضيع قبل سنوات مثل بقية الدول، ولا أحد نجا إلا مصر. وشدد السيسي على أن "أول نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية هي دعم الأشقاء".

وأضاف السيسي أن "الدولة التي تقع لا تنهض مرة أخرى ومصر نهضت بإرادة رب العالمين"، وأكد أن "التجربة المصرية تحكى للناس، والدولة عملت على مواجهة التحديات بشكل منفرد".

وأوضح السيسي أن قطاع النقل في مصر كلف 2 تريليون جنيه، وأن التعداد السكاني في مصر ارتفع من 80 أو 81 مليون عام 2011 إلى 105 ملايين نسمة، وأضاف أن تطوير التعليم بحاجة إلى 250 مليار دولار، لافتًا إلى أن حل التحديات يكون بالأفكار والمبادرات.

وقال السيسي: "عرضنا مساندة القطاع الخاص وبعد ذلك تكمل الشركات ورجال الأعمال المشاريع".

وأضاف: "طلبت من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدة سوريا، فقال لي: (نحن نرسل طائرات كل يوم)، فقلت له: أكثر".

وتحدث الرئيس المصري عن العلاقات مع السعودية والإمارات والكويت، وقال عن العلاقات مع تلك الدول الثلاث: "لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل أن تؤثر على الأخوة بيننا".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق إلى دولة الإمارات في زيارة عمل، يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل الزعيمان في قصر الشاطئ، الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بحسب "وام".

وقدم الرئيس السيسي في بداية اللقاء التعازي لرئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، والدة الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم رئيس الإمارات.