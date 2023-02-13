حشود ضخمة وسط تل ابيب.. شاهد أكثر من 100 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو

احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. ونتنياهو: التغييرات لن تدمر الديمقراطية

القدس (CNN)-- تجمّع عشرات الآلاف من الإسرائيليين المُلوحين بالأعلام في البرلمان، الاثنين، وسط تحذيرات من أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإضعاف القضاء تهدد بإغراق البلاد في "انهيار اجتماعي".

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا توجد ديمقراطية بدون مساواة" و "تدمير البلاد لتجنب المحاكمة" - في إشارة إلى تصور أن رغبة نتنياهو في وقف محاكماته المتعلقة بالفساد هي وراء الإصلاحات القضائية المزمعة لحكومته.

ونُشرت أعلام قوس قزح للمثليين وبعض الأعلام الفلسطينية بين العديد من الأعلام الإسرائيلية في الحشد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض المتظاهرين يرتدون ملابس خادمات من كتاب ديستوبي "حكاية الخادمة" بفساتين حمراء طويلة مع أغطية للرأس بيضاء.

على الرغم من الاحتجاج - والنداء الحماسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ ليلة الأحد لعدم بدء العملية التشريعية - بدأت الحكومة في تقديم مشروع قانون الإصلاح القضائي في الكنيست (البرلمان)، الاثنين، كما هو مخطط. وحذّر هرتسوغ من أن إسرائيل "على شفا الانهيار الدستوري والاجتماعي"، وربما تواجه "تصادمًا عنيفًا".

واندلعت مشاهد الفوضى في اجتماع لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بشأن مشروع القانون قبل بدء الاحتجاج، حيث هتف أعضاء المعارضة في البرلمان "عار".

في مرحلة ما قفز بعضهم من فوق الطاولات ليصرخوا في أعضاء التحالف، قبل أن يبعدهم الأمن.

وأُقر مشروع القانون في تصويت اللجنة، وسيتم عرضه للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته، على الأرجح يوم الأربعاء.

يسعى تحالف نتنياهو إلى إجراء إصلاح شامل للنظام القانوني الإسرائيلي منذ تأسيسه.

ومن شأن التغييرات الأكثر أهمية أن تسمح بإلغاء قرارات المحكمة العليا عبر الحصول على أغلبية بسيطة في الكنيست.

تسعى الإصلاحات أيضًا إلى تغيير طريقة اختيار القضاة، وإقالة المستشارين القانونيين المستقلين للوزارات الحكومية، الذين تكون آراؤهم ملزمة.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي نادرًا ما يعبر عن رأيه في السياسة الداخلية الإسرائيلية إلى الإجماع في بيان لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد: "عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية هي أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية، على ضوابط وتوازنات، على قضاء مستقل. إن بناء توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية مهم حقًا لضمان اقتناع الناس بها حتى يمكن استدامتها".

في غضون ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي، في خطاب ألقاه في وقت الذروة مساء الأحد، إلى وقف العملية التشريعية حتى يتمكن الطرفان من الالتقاء والعمل على إصلاحات قائمة على الإجماع.

واعترافا بضرورة سماع أصوات الجانبين، قدّم هرتسوغ خطة من خمس نقاط للإصلاح تضمنت تغيير طريقة اختيار القضاة وتعزيز عناصر القانون الأساسي للبلاد. ويشار إلى أنه ليس لإسرائيل دستور مكتوب.

على الرغم من أن الولايات المتحدة أشادت بخطاب هرتسوغ، إلا أن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قال إنه بينما كانت هناك "عناصر إيجابية في اقتراحه"، فإن هناك "عناصر تديم الوضع غير الطبيعي الحالي".

لكن ليفين قال إنه لا ينبغي وقف الإجراء التشريعي بسبب مثل هذه المحادثات، وبدلاً من ذلك قال "إلى جانب التقدم بالتشريع، لدينا جميعًا الوقت الكافي لنكون قادرين على التحدث والتوصل إلى تفاهمات قبل القراءتين الثانية والثالثة".

تحتاج مشاريع القوانين الإسرائيلية إلى ثلاث قراءات في الكنيست قبل أن تصبح قانونًا.