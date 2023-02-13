تركيا.. إنقاذ 41 شخصا بعد مرور 6 أيام على الزلزال المدمر

إسطنبول، تركيا (CNN)— أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، الاثنين، أنه تم إنقاذ 41 شخصًا على الأقل، من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما بين 141 و163 ساعة، وما يعادل بين 5 إلى 6 أيام على الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأضافت "الأناضول" أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 170 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد".

وبلغ عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي الذي وقع، الاثنين الماضي، 34179 قتيلًا على الأقل.

وفي تركيا، بلغ عدد القتلى 29605 شخص، بحسب ما أعلن عنه مركز تنسيق الطوارئ التركي "ساكوم"، مساء الأحد.

وتجاوز عدد القتلى في سوريا 4500 شخص، بينهم أكثر من 3100 قتيل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، و1400 آخرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.