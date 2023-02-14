"الموت يلاحق السوريين في كل مكان".. CNN ترصد حكايات مؤلمة في سوريا بعد الزلزال المدمر

يحفرون بين الأنقاض بأيديهم العارية.. كاميرا CNN ترصد معاناة السوريين في إدلب بعد الزلزال

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الكارثي، الاثنين، إلى 41259 على الأقل، الثلاثاء.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن عدد القتلى في تركيا ارتفع إلى 35418، الثلاثاء.

ارتفع عدد القتلى في سوريا إلى 5841 على الأقل، اليوم. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نقلاً عن وحدة تنسيق المساعدة (ACU)، أن حصيلة القتلى في سوريا تشمل 4427 ضحية تم الإبلاغ عنها في الأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في شمال وغرب سوريا يوم الثلاثاء.

وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن حصيلة القتلى في سوريا تشمل أيضًا 1414 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.