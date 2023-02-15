مصر.. القبض على شخص ادعى في فيديو "بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، ضبط شخص لـ"ادعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط".

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك: " ضبط أحد الأشخاص بدمياط لادعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط، وبمواجهته اعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة، لتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

يذكر أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 20.6% خلال شهر يناير/ كانون الثاني، وبلغ سعر كيلو اللحوم أكثر من 200 جنيها (6.56 دولار)، وفقا لأسعار اتحاد الغرف التجارية.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن إلى 25.8% خلال شهر يناير، وهو أعلى معدل مستوى سجله منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، متأثرا بتداعيات موجة التضخم العالمية، وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تقترب من 100% خلال عام.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 4.9% خلال شهر يناير عام 2023 مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022، وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% خلال أول شهر من العام الحالي.

وأقرت الحكومة المصرية، منذ شهور قليلة حزمة من المساعدات الأجنبية كلفت الموازنة 130 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) شملت صرف مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 شهور إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات، كما وزع تحالف من منظمات وجمعيات خيرية 25 مليون كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا.