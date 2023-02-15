منظمة الهجرة: 73 مهاجرًا "في عداد المفقودين" بعد غرق سفينة قبالة سواحل ليبيا

الشرق الأوسط
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أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المنظمة الدولية للهجرة عبر تويتر، الخميس، إن 73 مهاجرًا "في عداد المفقودين ويفترض أنهم قد لقوا حتفهم"، بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي، الثلاثاء.

وحسب بيان منظمة الدولية للهجرة، فإنه "تم الإبلاغ عن 73 مهاجرًا على الأقل في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم بعد غرق سفينة مأساوية قبالة الساحل الليبي أمس. وبحسب ما ورد غادر القارب، الذي كان يقل 80 شخصًا، من قصر الأخيار في 14 فبراير/ شباط متوجهًا إلى أوروبا".

ويعيش سبعة ناجين عادوا إلى الشاطئ في "ظروف مزرية للغاية"، وهم حاليًا في المستشفى.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: "حتى الآن انتشل الهلال الأحمر الليبي والشرطة المحلية 11 جثة".

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