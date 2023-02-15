السعودية.. كشف حقيقة فيديو اختطاف طفلة والشرطة توضح القصة الحقيقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي عدم صحة اختطاف طفلة في منطقة ديراب في الرياض، وذلك بعد انتشار فيديو بشكل واسع ادعى من تداوله أنه يُظهر عملية الاختطاف.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لاختطاف مزعوم لطفلة في الرياض، وقد شكك بعض المغردين بحقيقته قبل انتشار بيان الأمن العام.

وقال الأمن العام في بيانه: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بعدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف طفلة".

وأوضح الأمن العام بالقول: "أن مركز شرطة ديراب بمدينة الرياض باشر بلاغا من مواطنة عن اصطحاب شقيقها لابنتها وتسليمها لوالدها في منطقة جازان دون علمها".

وأردف الأمن السعودي في بيانه: "وجار استكمال إجراءات ضبط أطراف القضية، والقبض على من وثّق ونشر محتوى مرئيا مدعيا فيه تعرضها للاختطاف، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإحالته إلى النيابة العامة"، وفقا للبيان.