الجزائر.. توقيف شخص هدد بتفجير السفارة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية، الأربعاء، شخصا "هدد بالقيام بإعتداء عن طريق التفجير ضد مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر العاصمة"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال مصدر للوكالة إن "السفارة السعودية تلقت مكالمة هاتفية الساعة الثالثة صباحا من شخص هدد بالقيام بإعتداء عن طريق تفجير مقرها".

وأضاف المصدر: "قامت أجهزة الأمن فور إبلاغها من طرف السفارة ببدء التحريات التي أسفرت عن توقيف هذا الشخص في وقت قياسي".

وذكر أنه "تم إخضاع الشخص الموقوف إلى فحص طبي وسيتم تقديمه للعدالة".