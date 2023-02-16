دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأربعاء، إلقاء القبض على 16 شخصا وذلك بعد مشاركتهم بأعمال تهدف لإثارة الفوضى والتخريب.

جاء ذلك في بيان للداخلية البحرينية قالت فيه: "تؤكد وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة، تم القبض خلال الأيام الأخيرة على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون، بهدف إثارة الفوضى والتخريب".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأن أعمال البحث والتحري، دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرض عليها، أفراد ومنظمات، سبق تصنيفها كيانات إرهابية".

وشددت الداخلية البحرينية في بيانها على أنه "لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".