محمد بن زايد عن "بيت العائلة الإبراهيمية": صرح للحوار الحضاري البناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "بيت العائلة الإبراهيمية" بأنه "صرح للحوار الحضاري البناء"، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الخميس.

وقال الشيخ محمد بن زايد في التغريدة: " بناء جسور التواصل والتعايش والتعاون بين الجميع نهج الإمارات الثابت في مسيرتها".

وتابع رئيس الإمارات قائلا: " "بيت العائلة الإبراهيمية" صرح للحوار الحضاري البناء ومنصة للتلاقي من أجل السلام والأخوة الإنسانية"، حسب قوله.

ويضم بيت العائلة الإبراهيمية مسجدا وكنيسة وكنيسا وفيه أيضا مركز تعليمي، ومركزه في جزيرة السعديات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.