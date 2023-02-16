عدد القتلى بزلزال تركيا وسوريا يتجاوز 42 ألفا الخميس

(CNN)-- ارتفع عدد القتلى بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط إلى ما لا يقل عن 42،028 الخميس، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان إن ما لا يقل عن 36،187 شخصاً لقوا مصرعهم في تركيا، بما في ذلك محافظات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي وكيليس ومالاتيا وإيلازيغ.

وفي سوريا لا يقل عدد القتلى عن 5841 وفقًا لأحدث الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، الثلاثاء.

أما عدد الجرحى فبلغ بحسب إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا ما لا يقل عن 108.068 ألف جريح. تم إجلاء ما لا يقل عن 216.347 ألفا من مناطقهم إلى مقاطعات أخرى.

وأصيب ما لا يقل عن 12،400 شخص حتى يوم الاثنين في مناطق سيطرة المعارضة بسوريا، بحسب الدفاع المدني السوري المعروف بـ"الخوذ البيضاء" (غير حكومي)، وأصيب 2357 حتى الثلاثاء في مناطق سيطرة النظام، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.