دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، صدور حكم بالسجن 15 عاما ضد المواطنين المتهمين بقضية حادثة الدهس في منطقة القطيف.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على لسان مصدر مسؤول في النيابة العامة، ورد فيه: "إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثة دهس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيّن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمدًا وعدوانًا بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه".

وتابع المصدر: "بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكلٍ منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة"، مبينا أن "نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة على المتهميّن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضرباً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم".

وأضاف: "النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن".