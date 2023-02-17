دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، الإفراج عن ستة مصريين كانوا قد احتجزوا في غرب ليبيا منذ يومين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد على صحفته على تويتر: "وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا، نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله".

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أعلن أنه تم تحرير ستة أقباط في ليبيا.

وقال ساويرس على تويتر، الجمعة: "تم تحرير الاقباط السته الشباب من عصابه هجره غير شرعيه كانوا ماسكينهم لانهم كانوا في صدد الهجره لايطاليا..الحمد لله و صحتهم طيبه…نشكر السلطات الليبية علي جهودهم".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، الجمعة، أن "السفارة المصرية في طرابلس تتابع مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج".

وبحسب صفحة الوزارة، فإن "المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي، فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به".

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت، الخميس، نقلا عن أهالي قرية الحرجة التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بأنه تم اختطاف 6 أقباط من عائلة واحدة من أبناء القرية، يعملون في ليبيا على يد مجهولين، وسط مطالبات من الخاطفين بفدية مقابل إطلاق سراحهم.

ومن جهة أخرى، صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية المصري شارك، الجمعة، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وأوضح السفير أبو زيد في بيان نشره، على صفحة الوزارة على فيسبوك أن "وزير الخارجية سلط الضوء في كلمته على تزايد حالة الاحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي".

وأضاف أبو زيد أن "وزير الخارجية أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي- الليبي، وخاصة من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، والذي شهد تحقيق الكثير من التقدم".

وأكد وزير الخارجية "رفض مصر أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات".

وكشف المُتحدث باسم الوزارة أن وزير خارجية مصر أكد مجدداً على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "٥+٥".