مصر.. وزارة الخارجية تصدر بيانا عن 6 مختطفين غرب ليبيا

صورة أرشيفية لمصريين ينتظرون بمركز الإدارة الرئيسي لهيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس في 18 مايو /أيار 2015 قبل نقلهم إلى الحدود التونسية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أنها تتابع مع أجهزة الدولة المعنية، باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، إن "السفارة المصرية في طرابلس تتابع مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج".

وبحسب صفحة الوزارة، فإن "المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي، فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به".

وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية "أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن".

وأضاف البيان: "تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين، عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن".

وأكد البيان: "سوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة هؤلاء المواطنين في أقرب وقت".

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت، الخميس، نقلا عن أهالي قرية الحرجة التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بأنه تم اختطاف 6 أقباط من عائلة واحدة من أبناء القرية، يعملون في ليبيا على يد مجهولين، وسط مطالبات من الخاطفين بفدية مقابل إطلاق سراحهم.