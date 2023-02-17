دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الخميس، البيان الذي أصدرته مجموعة العمل الخليجية-الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران، واعتبر إصدار مثل هذا البيان بأنه "يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي القديمة لإثارة التفرقة بين دول المنطقة"، حسب قوله.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قال كنعاني إن "الاتهامات الواردة في البيان متكررة ومملة"، وأشار إلى "إيمان إيران والتزامها المسؤول بالدبلوماسية الإقليمية، وإنهاء الأزمات من خلال الحل السياسي، وكذلك العلاقات المواتية والمتنامية التي تربط طهران بالدول المجاورة".

وذكر أن بلاده "تواصل التقدم ببرنامجها النووي السلمي وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة بطريقة بناءة ولا تتأثر بالضغوط السياسية والاجواء الدعائية المفتعلة".

وكانت مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران بين دول مجلس التعاون وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت بيانا، الأربعاء، أدانت فيه "سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعمها للإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف البيان أن "إيران استخدمت ووكلاؤها وشركاؤها هذه الأسلحة الإيرانية لشن هجمات تستهدف المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، والشحن البحري الدولي".

وعبرت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، في البيان، عن "مخاوفها الشديدة بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات بدون طيار، مما أطال من أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك".

وشدد البيان على أن "التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، قد تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران، وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية".

ودعا الجانبان إيران إلى "تغيير موقفها على الفور، ووقف استفزازاتها النووية، والانخراط في العملية الدبلوماسية بشكل جاد، والتعاون الكامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات المواد النووية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران، بما يتوافق مع التزامات إيران المتعلقة بالضمانات النووية" .

وكانت مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة عقدت اجتماعها الثالث، الأربعاء، في الرياض.