ما عليك معرفته عن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ومستقبل الغاز بين البلدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن من يريدون دفع لبنان للانهيار على حد تعبيره عليهم "توقع منا ما لم يخطر في بال"، وذلك في كلمة له بمناسبة ذكرى "القادة الشهداء".

وأوضح نصرالله وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة لحزب الله: "اذا كان الاميركيون او البعض في الداخل يخططون للفوضى وانهيار البلد اقول لهم انتم ستخسرون كل شيء في لبنان.. من يراهن ان المعاناة او الالم يمكن ان يدفع هذه البيئة الى التخلي عن خيارها والوصية الاساس وانجازات الحاج عماد مغنية اي التخلي عن مقوم امنها وبقائها ووجودها وسيادتها وصون عرضها وخيرات بلادها هو واهم.."

وأضاف: "اذا دفعتم الى الفوضى في لبنان فستخسرون وستمتد ايدينا الى ربيبتكم اسرائيل، من يريد ان يدفع لبنان الى الفوضى او الانهيار عليه ان يتوقع منا ما لم يخطر في بال او وهم وان غدا لناظره قريب".

وتابع: " الوضع الاقتصادي يشغل بال اللبنانيين جميعا وعلينا التفتيش عن حلول.. ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأميركية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة.." لافتا إلى أنه "علينا احياء القطاع الصناعي والزراعي والتوجه بشكل جدي في قطاعي النفط والغاز ولن نسمح ابدا بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا".