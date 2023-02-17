تركيا: 84 ألف بناية تدمرت أو تضررت بشدة بسبب الزلزال

مراسل CNN ينقل ما يحدث في أكبر مستشفى لعلاج ضحايا الزلزال في تركيا

(CNN)-- قال وزير الشؤون الحضرية والبيئة التركي، مراد كوروم، إن الزلزال الذي ضرب تركيا خلّف 84 ألف مبنى إما مدمرًا أو بحاجة إلى هدم بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية.

وأضافت الوكالة التركية أنه تم فحص أكثر من 3 ملايين شقة في أعقاب الزلزال.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، قد أعلنت، الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 38 ألفا و44 ، مشيرة إلى إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفتت الإدارة وفقا لما نقلته الأناضول بتقرير منفصل إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري، وأن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68 مصابا.