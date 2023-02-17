مسحوق البروتين ينقذ شقيقين عاشا 198 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

مراسل CNN ينقل ما يحدث في أكبر مستشفى لعلاج ضحايا الزلزال في تركيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال عبدالباقي ينيار، أحد الأخوين اللذين تم انتشالهما من تحت الأنقاض في مقاطعة كهرمان مرعش في تركيا بعد 198 ساعة من الزلزال، إنه نجا بسبب تناول مسحوق البروتين تحت الأنقاض، وفقًا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

وظهر الشاب بـ"صحة جيدة" وسأل عن عائلته وأجابت فرق الإنقاذ بأن والده كان في المستشفى وفقًا للأناضول.

وذكرت قناة TRT Haber الرسمية التركية، الثلاثاء، أن محمد إينس ينيار البالغ من العمر 17 عاماً وشقيقه عبد الباقي ينيار البالغ من العمر 21 عاماً تم إنقاذهما.

وتم عرض صور حية لعملية الإنقاذ على CNN Turk حيث تم نقل الشقيقين على نقالات لتلقي العلاج الطبي.