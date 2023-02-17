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موجة الإعدام تستمر.. إيران تعدم شابين "شنقًا" لمشاركتهما بالاحتجاجات في البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في عدة مدن في أنحاء إيران، ليل الخميس، في واحدة من أكثر المظاهرات المناهضة للحكومة انتشارا منذ أسابيع.

وتصادف مظاهرات، الخميس، مرور 40 يوما على إعدام السلطات الإيرانية رجلين هما، محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد اتهامهما بقتل أحد أفراد قوة "الباسيج" شبه العسكرية في البلاد، خلال احتجاجات على مقتل الفتاة الإيرانية من أصل كردي مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، العام الماضي.

وأدت الموجة المتزايدة من القمع ضد المتظاهرين - بما في ذلك عشرات أحكام الإعدام التي صدرت بحق محتجين- إلى إخماد الاحتجاجات التي استمرت لأشهر في إيران.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي نشرتها وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) مظاهرات في العاصمة طهران، وكذلك في مدن كرج وأصفهان وأراك وإيذج. وفي أحد مقاطع الفيديو من إيذج، بمحافظة خوزستان، سمع المتظاهرون وهم يهتفون: "الموت للديكتاتور".

وفي المناطق الكردية الغربية بإيران، تظهر مقاطع فيديو عبر الإنترنت نشرتها منظمة هينغاو الكردية لحقوق الإنسان شوارع أُضرمت فيها النيران في مدينة سنندج.

ولم تشر وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى الاحتجاجات التي جرت، مساء الخميس.

كما هتفت حشود من المحتجين، الجمعة، ضد الحكومة الإيرانية في مدينة زاهدان المضطربة ذات الأغلبية السنية في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ومنذ أسابيع خرج الناس إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة للتظاهر تنديدا باحتجاز السجناء السياسيين البلوش، في عدة مدن في سيستان وبلوشستان.