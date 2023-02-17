دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الجمعة، أنها تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة، في منفذ البطحاء بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قادمتين إلى المملكة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ البطحاء للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والكلاب البوليسية، ُعثر على تلك الكمية من الشبو مُخبأة داخل طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة".

وأضافت الهيئة أنها "تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط تهريب 17 ألف حبة بعد العثور عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وأنه بعد إتمام عمليتي ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم"، بحسب ما نقلت "واس".

وأكدت الهيئة أنها "ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأمن وحماية المجتمع من هذه الآفات"، كما أضافت الهيئة أنها "تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين، لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها".

ودعت الهيئة في البيان "إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها، حيث تتولى الهيئة استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، بسرية تامة مع منح مكافأة مالية لمقدم البلاغ في حال صحة المعلومات المقدمة، بحسب ما نقلت "واس".