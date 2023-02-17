السعودية.. أول تعليق رسمي على التهديد بتفجير السفارة في الجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت السفارة السعودية في الجزائر، الخميس، بيانا عقبت فيه على التهديد بتفجير مقرها وذلك بعد كشف السلطات الجزائرية عن اعتقالها للشخص الذي وجه التهديد.

وقالت السفارة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر: "تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتصالا هاتفيا فجر يوم الأربعاء 15 فبراير 2023م، من شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة.."

وتابعت السفارة: "على إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه.. وإن سفارة المملكة إذ تقدر جهود السلطات الجزائرية غير المستغربة، لتؤكد ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوان في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة".

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد ذكرت في تقريرها أن " أجهزة الأمن قامت فور إبلاغها من طرف السفارة ببدء التحريات التي أسفرت عن توقيف هذا الشخص في وقت قياسي"، وأنه تم إخضاع الشخص الموقوف إلى فحص طبي وسيتم تقديمه للعدالة".