إسطنبول، تركيا (CNN)-- لقي سبعة أفراد من عائلة سورية، بعضهم من ضحايا الزلزال، حتفهم بعد اندلاع حريق في ولاية قونية وسط منطقة الأناضول، الجمعة، بحسب ما أكدت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، الجمعة.

ووفقا للأناضول، فإنه بالإضافة إلى الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم، أصيب خمسة آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى مدينة قونية القريب.

وذكرت الوكالة أن الضحايا من عائلتين، إحداهما كانت ضيفة على منزل الأسرة الأخرى، وكان أفرادها من المتأثرين بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وعلمت فرق الإنقاذ التي عملت في المنطقة، أن الأسرة الثانية جاءت إلى قونية من منطقة نورداغي في غازي عنتاب. وأفادت بأن الأسرة الضيفة المكونة من ثمانية أفراد فقدت سبعة من أفرادها في الحريق، من بينهم الأب البالغ من العمر 45 عاما، والأم 43 عاما، وخمسة أطفال، اثنان يبلغان من العمر 13 عامًا، والآخرون تتراوح أعمارهم بين 8 و6 و4 أعوام.

وتوصلت فرق البحث والإنقاذ إلى أن بعض أطفال العائلة الضيفة المصابين بأمراض عقلية لم يتمكنوا من مغادرة المنزل المحترق.

وقال أحد سكان الحي لوكالة "الأناضول"، إن الأسرة السورية التي استقرت في المنزل تنتمي إلى عائلة الأسرة التي استضافتهم، وأضاف أن الأسرة الضيفة وصلت قبل يومين بحثًا عن مأوى بعد الزلزال المدمر.

وأوضح: "كان هناك حريق في المدفأة الكهربائية أو الموقد أثناء الليل، رأينا النار لكننا لم نستطع التدخل"، ونقلت "الأناضول" عن الساكن قوله إنه تم "إنقاذ فتاة من النافذة".

كما نقلت وكالة "الأناضول" عن مكتب المدعي العام في قونية قوله إن المنزل مكون من طابق واحد يضم 14 شخصًا، أسرة مكونة من ستة أفراد وعائلة من ثمانية ضيوف، نجا سبعة فقط من الحريق حيث يتلقون العلاج.

وأضاف مكتب المدعي العام: "التحقيق في الحادث يتواصل بدقة من قبل أحد نائبي المدعي العام واثنين من المدعين العموم".