سوريا.. هزتان ارتداديتان تضربان شمال غرب إدلب واللاذقية

"الموت يلاحق السوريين في كل مكان".. CNN ترصد حكايات مؤلمة في سوريا بعد الزلزال المدمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، الخميس، في بيان، عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب إدلب عند الساعة 22:47 بالتوقيت المحلي، كانت على عمق 18.8 كيلومترا.

وأضاف المركز، في بيان آخر بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن هزة ارتدادية بقوة 3.4 درجات ضربت شمال غرب اللاذقية، عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي، كانت على عمق 46 كيلومترا.

يذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت، في وقت سابق من الخميس، إن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب هاتاي التركية.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ووقع على بعد 19 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من أوزنباغ.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد القتلى بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط إلى ما لا يقل عن 43 ألف و885 شخصا، الخميس، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، إن ما لا يقل عن 38.044 شخصا لقوا مصرعهم.

ولا يزال عدد القتلى في سوريا لا يقل عن 5 آلاف و841 وفقا لأحدث الأرقام التي ذكرها يوم الثلاثاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).