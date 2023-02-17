إصابة جنود أمريكيين وكلب عسكري في غارة قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصيب أربعة جنود أمريكيين في غارة عبر طائرة مروحية في سوريا أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش ليل الخميس، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن جنودًا أمريكيين وكلب عامل أصيبوا خلال الغارة في "انفجار أصاب الهدف".

وأعلنت القيادة المركزية أن الغارة قتلت حمزة الحمصي، القيادي البارز في تنظيم داعش.

ويتلقى الجنود والكلب العلاج حاليا في منشأة طبية بالعراق، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارة المشتركة نفذتها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية.

وقال مسؤول إن الجنود الثلاثة في وضع صحي مستقر وكذلك بالحال بالنسبة للكلب في حين تعرض الرابع لجروح طفيفة وعاد للخدمة.